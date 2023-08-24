В Полтавской области суд вынес приговор гражданину, незаконно хранившему боеприпасы и взрывчатые вещества

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув справу за фактом незаконного поводження із бойовими припасами та вибуховими речовинами.
Встановлено, що на початку жовтня місяця 2022 року мешканець Куп’янського району, перебуваючи у лісі, що на той час був розташований в зоні проведення бойових дій, знайшов на землі дві гранати «Ф-1», та 1 гранату «РДГ-П», споряджені запалами УЗРГМ-2.
У подальшому цей чоловік свою знахідку переніс до власного домогосподарства, де сховав її біля сходин до вхідних дверей у будинок і незаконно зберігав до моменту її виявлення і вилучення правоохоронцями, повідомляє пресслужба суду.
За результатами судового розгляду цієї справи вказаного громадянина було визнано винним у незаконному поводженні із бойовими припасами та вибуховими речовинами і призначено йому покарання у виді 3 років позбавлення волі.
Слід зауважити, що на момент розгляду цієї справи обвинуваченого вже було умовно засуджено до 5 років позбавлення волі іншим судом.
Таким чином, до призначеного покарання було приєднано невідбуту частину покарання за попереднім вироком іншого суду і за сукупністю вироків остаточно призначено йому покарання у виді 5 років 1 місяця реального позбавлення волі.
До набрання законної сили вироком суду засуджений перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом.
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