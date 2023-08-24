Эйфелевую башню в Париже подсветят в цвета государственного флага Украины

Также в центре Парижа откроют Киевский сквер.

Источник фото: Francois Mori / AP

В День Независимости Украины в центре французской столицы в Париже откроют Киевский сквер. А вечером в цвета государственного флага Украины подсветят Эйфелеву башню. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Сегодня во французской столице символически продемонстрируют, что Украина является частью европейской семьи. С мэром Парижа Анн Идальго, по ее приглашению, вместе откроем в центре города Киевский сквер. А вечером состоится церемония подсветки Эйфелевой башни в цвета государственного флага Украины», – написал Виталий Кличко.

Также Киев и Париж обсудят дальнейшее сотрудничество городов и, в частности, помощь в подготовке к следующей зиме.

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