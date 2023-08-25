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  1. В Украине

Торговали гуманитаркой и помогали со въездом за границу: будут судить дельцов

09:42, 25 августа 2023
Во время обысков у злоумышленников изъяли товары гуманитарной помощи и транспортные средства более чем на 11 млн грн.
Торговали гуманитаркой и помогали со въездом за границу: будут судить дельцов
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что в Ровенской области будут судить девять участников преступной организации, которые торговали гуманитарной помощью, оружием и помогали с въездом за границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Организатором группировки оказался 45-летний предприниматель. Он привлек к «делу» еще восемь местных жителей от 24-х до 71-го года.  

Организатором были распределены функции между сообщниками: получение гуманитарных грузов, их перевозка в места хранения, разгрузка, сортировка и хранение, а также непосредственная продажа помощи.

Фигуранты подделывали документы, согласно которым военную амуницию, одежду, медицинские препараты, автомобили и т.д. якобы получают благотворительные организации.

«Полученную гуманитарку вместо передачи благотворителям отвозили в заранее подготовленные складские помещения. В дальнейшем реализовывали эти товары населению и тем же благотворителям за деньги. Сумма полученной прибыли составляет около 9 млн грн. Часть преступных средств легализовали путем приобретения нескольких автомобилей для собственного пользования», - говорится в сообщении.

Кроме того, в рамках данного уголовного производства были документированы факты незаконного сбыта оружия, боеприпасов к нему и взрывчатых веществ. Также дельцы помогали гражданам призывного возраста выехать за границу.

Во время проведения санкционированных обысков правоохранители изъяли у фигурантов товары гуманитарной помощи и транспортные средства более чем на 11 млн грн. Также изъяли оружие, наркотические вещества, янтарь.

На основании полученных доказательств организатору и его сообщникам в зависимости от роли и участия в преступном бизнесе полицейские сообщили подозрение по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

– ст. 201-2 (покушение на продажу и продажу товаров (предметов) гуманитарной помощи с целью получения прибыли, совершенной в особо крупном размере, во время военного положения);

– ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем);

– ст. 240-1 (незаконная добыча, сбыт, приобретение, передача, пересылка, перевозка, переработка янтаря);

– ст. 255 (создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, а также участие в ней);

– ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами);

– ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах);

– ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная в условиях военного положения организованной группой лиц).

В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт по согласованию с Ровенской областной прокуратурой направлен в суд. За совершенное фигурантам может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Ранее сообщалось, что в Ровенской области 9 лицам сообщено о подозрении в создании и участии в преступной организации и совершенных ее участниками ряда тяжких преступлений, связанных с незаконной продажей гуманитарной помощи, в том числе оружия и боеприпасов, а также в легализации средств, полученных незаконным путем и в переправке через государственную границу военнообязанных.

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