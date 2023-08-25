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  1. В Україні

Торгували гуманітаркою та допомагали з в’їздом за кордон: судитимуть ділків

09:42, 25 серпня 2023
Під час обшуків у зловмисників вилучили  товари гуманітарної допомоги та транспортні засоби на понад 11 млн грн.
Торгували гуманітаркою та допомагали з в’їздом за кордон: судитимуть ділків
Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine
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Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що на Рівненщині судитимуть дев’ятьох учасників злочинної організації, які торгували гуманітарною допомогою, зброєю та допомагали з в’їздом за кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Організатором угруповання виявився 45-річний підприємець. Він залучив до «справи» ще вісім місцевих мешканців віком від 24-х до 71-го року. 

Організатором було розподілено функції між спільниками: отримання гуманітарних вантажів, їх перевезення до місць зберігання, розвантаження, сортування та зберігання, а також безпосередній продаж допомоги.

Фігуранти підробляли документи, за якими військову амуніцію, одяг, медичні препарати, автомобілі тощо нібито отримують благодійні організації.

«Одержану в такий спосіб гуманітарку замість передачі благодійникам відвозили у заздалегідь підготовлені складські приміщення. Надалі реалізовували ці товари населенню та тим же благодійникам за гроші. Сума отриманого прибутку становить майже 9 млн грн. Частину злочинних коштів легалізували шляхом придбання кількох автівок для власного користування», - сказано у повідомленні.

Окрім того, в межах даного кримінального провадження були задокументовані факти незаконного збуту зброї, боєприпасів до неї та вибухових речовин. Також ділки допомагали громадянам призовного віку виїхати за кордон.

Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів товари гуманітарної допомоги та транспортні засоби на понад 11 млн грн. Також вилучили зброю, наркотичні речовини, бурштин.

На підставі отриманих доказів організатору та його спільникам, залежно від ролі та участі у злочинному бізнесі, поліцейські повідомили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

-  ст. 201-2 (замах на продаж та продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у особливо великому розмірі, під час воєнного стану));

- ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);

-  ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину);

- ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами, а також участь у ній);

- ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

- ст. 309 (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах);

- ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене в умовах воєнного стану організованою групою осіб).

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт за погодженням із Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду. За скоєне фігурантам може загрожувати до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Раніше ми писали, що на Рівненщині 9 особам повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та вчинені її учасниками ряду тяжких злочинів, пов’язаних із незаконним продажем гуманітарної допомоги, у тому числі зброї і бойових припасів, а також у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом та у переправленні через державний кордон військовозобов’язаних.

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