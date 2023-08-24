Рада схвалила зміни умов відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

24 серпня Верховна Рада прийняла за основу законопроект Арахамії та Третьякової, яким змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Джерело фото: Верховна Рада

24 серпня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, за яким змінюються умови відпусток і грошового забезпечення військовослужбовців, поліцейських та рятувальників. Йдеться про законопроект 9638, авторами якого виступили народні депутати Давид Арахамія, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко та інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», до парламенту внесли законопроект щодо змін у механізмах виплати за невикористані дні відпусток, одноразової допомоги при звільненні з військової служби, виплати грошового забезпечення тощо.

Щодо рятувальників

По-перше, автори пропонують, аби не лише порядок та умови грошового забезпечення рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, тобто, рятувальників, встановлювалися Кабміном, але й розмір їх грошового забезпечення.

Також встановлюється, що рятувальникам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин, зберігається грошове забезпечення за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

Сім’ям зазначених осіб щомісячно виплачується грошове забезпечення у порядку та розмірах, встановлених Кабміном.

Однак ці норми не поширюються на тих рятувальників, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили місця служби.

Грошове забезпечення виплачується дружині (чоловіку), а в разі її (його) відсутності - повнолітнім дітям, які проживають разом з нею (ним), або законним представникам чи усиновлювачам неповнолітніх дітей, а також особам, які перебувають на утриманні, або батькам рівними частками, якщо особа не перебуває у шлюбі і не має дітей.

Виплата грошового забезпечення цим членам сімей здійснюється до повного з’ясування обставин позбавлення особистої свободи або захоплення заручниками. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більше, ніж до дня виключення особи зі списків особового складу органу цивільного захисту.

Стосовно поліцейських

Як і стосовно рятувальників, законопроектом пропонується встановити, що розмір грошового забезпечення поліцейських визначається Кабміном.

«Поліцейські отримують грошове забезпечення, розмір якого визначається Кабінетом Міністрів України залежно від посади, спеціального звання, строку служби в поліції, інтенсивності та умов служби, кваліфікації, наявності наукового ступеня або вченого звання», - зазначено у законопроекті.

Поліцейським, які звільняються зі служби в поліції за власним бажанням, за віком, за станом здоров’я (через хворобу) або у зв’язку зі скороченням штатів чи проведенням організаційних заходів, у році звільнення, за їх бажанням, надається чергова відпустка з наступним звільненням, тривалість якої обчислюється пропорційно з розрахунку однієї дванадцятої частини відпустки за кожний повний місяць служби в році звільнення. Датою звільнення поліцейського в цьому разі є останній день відпустки.

При звільненні поліцейського зі служби в поліції проводиться відрахування з грошового забезпечення надмірно нарахованої частини чергової відпустки за час невідпрацьованої частини календарного року.

У разі загибелі (смерті) поліцейського таке відрахування не проводиться.

Поліцейським, які звільняються зі служби в поліції, виплачується грошова компенсація за всі невикористані під час проходження служби дні: щорічної основної та щорічної додаткової оплачуваної відпустки поліцейського; щорічної додаткової відпустки особам, які мають двох або більше дітей віком до 15 років або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи.

У разі смерті (загибелі) поліцейського грошова компенсація за всі невикористані ним дні відпусток, виплачується членам його сім´ї у порядку, встановленому Урядом, а в разі їх відсутності такі кошти входять до складу спадщини.

Також змінюється норма щодо відкликання поліцейського з чергової відпустки.

Так, встановлюється, що відкликання поліцейського із щорічної відпустки, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання поліцейського із щорічної відпустки здійснюється за письмовим наказом керівника, який уповноважений видавати такі накази. Наразі ця норма звучить так: «Відкликання поліцейського із чергової відпустки, як правило, забороняється. У разі крайньої необхідності відкликання із чергової відпустки може бути дозволено керівнику територіального органу поліції».

Поліцейським, захопленим у полон або заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклим безвісті за особливих обставин, зберігаються виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інших видів грошового забезпечення. Сім’ям таких поліцейських щомісячно виплачується грошове забезпечення, в тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення, у порядку визначеному Міністром внутрішніх справ.

Щодо відпустки військовослужбовців

Встановлюється, що у разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 (особливий період з моменту оголошення мобілізації до часу введення воєнного стану або до моменту прийняття рішення про демобілізацію) і 18 (під час дії воєнного стану), такі відпустки надаються після закінчення зазначених періодів. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів.

Якщо читати цю норму буквально, виходить, що у разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням воєнного стану, такі відпустки надаються після закінчення воєнного стану.

(Наразі ця норма звучить так: У разі ненадання військовослужбовцям щорічних основних відпусток у зв’язку з настанням періодів, передбачених пунктами 17 і 18 цієї статті, такі відпустки надаються у наступному році. У такому разі дозволяється за бажанням військовослужбовців об’єднувати щорічні основні відпустки за два роки, але при цьому загальна тривалість об’єднаної відпустки не може перевищувати 90 календарних днів).

Корегується норма Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» стосовно того, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, тривалість щорічної основної відпустки в році початку військової служби обчислюється з розрахунку 1/12 частини тривалості відпустки, на яку вони мають право, за кожний повний місяць служби до кінця календарного року (наразі виключенням є не лише військовослужбовці-«строковики», але й та військовослужбовці за призовом осіб офіцерського складу, останніх з цього виключення прибирають).

Також встановлюється, що у рік звільнення військовослужбовців (зазначених в абзацах першому та другому пункту 14 ст. 10-1 Закону) зі служби у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки їм виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні, в тому числі за минулі роки, щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки».

Крім того, автори пропонують визначити, що у разі загибелі (смерті) військовослужбовців грошова компенсація за всі невикористані ними дні, в тому числі за минулі роки, щорічної основної та щорічної додаткової відпустки, а також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, та додаткової відпустки, передбаченої статтею 16-2 Закону «Про відпустки», виплачується членам сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, зазначених у абзаці 4 пункту 6 статті 9 цього Закону, у порядку, встановленому КМУ, а у разі їх відсутності – входить до складу спадщини.

Також змінюються норми стосовно пенсійного забезпечення і допомоги військовослужбовцям (детально про це ми писали раніше).

Автор: Наталя Мамченко

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