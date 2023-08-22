Арахамія і Третьякова внесли законопроект про грошове забезпечення військових та поліцейських

Зокрема, пропонується встановити умови, за яких військовослужбовцям, що звільняються, виплачується одноразова грошова допомога.

У Верховній Раді з’явився свіжий законопроект, спрямований, за словами авторів, на посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб. Це законопроект 9638 від 21 серпня, авторами якого виступають народні депутати Давид Арахамія, Галина Третьякова, Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко з колегами.

Автори вказують на необхідність удосконалення механізмів виплати за невикористані дні відпусток, виплати одноразової допомоги при звільненні з військової служби, виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейським, які потрапили у полон, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи, або захоплених заручниками, а також інтернованим у нейтральних державах або зниклих безвісти за особливих обставин.

Так, йдеться про зміни до Кодексу цивільного захисту і законів «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» та «Про Національну поліцію»:

збереження грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, або захоплених заручниками, а також зниклих безвісти за особливих обставин, за останнім місцем проходження служби в розмірі посадового окладу, окладу за спеціальним званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних додаткових видів грошового забезпечення постійного характеру та інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення та можливість його виплати сім’ям зазначених осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

уточнення порядку виплати грошової компенсації військовослужбовцям та поліцейським за невикористані дні відпусток;

уточнення порядку виплати грошової компенсації за невикористані дні відпусток у разі загибелі (смерті) військовослужбовців та поліцейських;

удосконалення порядку виплати одноразової грошової допомоги при звільненні з військової служби.

Передбачається, що Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Зокрема, у Законі «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» визначать, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу, виплачується одноразова грошова допомога в таких розмірах:

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби – тим, які звільняються з військової служби:

за станом здоров’я;

за власним бажанням під час дії воєнного стану (для військовослужбовців із числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України);

50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби:

у зв’язку із закінченням строку контракту;

за віком;

у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням (за бажанням військовослужбовця);

у зв’язку із виявленням однієї з підстав, зазначених у пунктах 1 і 9 частини другої статті 31 Закону України «Про розвідку»;

на підставах, визначених пунктом 1 частини другої статті 36 Закону України «Про розвідку»;

у зв’язку з неможливістю призначення на іншу посаду в разі прямого підпорядкування близькій особі;

у зв’язку з відкликанням мандата на право здійснення військової капеланської діяльності;

через сімейні обставини або інші поважні причини (якщо військовослужбовці не виявили бажання продовжувати військову службу);

за угодою сторін - у разі набуття військовослужбовцем права на пенсію за вислугу років;

які уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

які проходять військову службу за контрактом, дію якого продовжено понад встановлені строки на період до закінчення особливого періоду або до оголошення демобілізації, та які вислужили не менше 18 місяців з дати продовження дії контракту, не висловили бажання продовжувати військову службу під час особливого періоду;

у зв’язку із закінченням особливого періоду або оголошенням демобілізації та небажанням продовжувати військову службу за новим контрактом військовослужбовцями, які проходили військову службу за контрактом, укладеним на умовах, передбачених абзацом другим частини третьої статті 23 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»;

25 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги 10 календарних років і більше – тим, які звільняються з військової служби за власним бажанням та через сімейні обставини або з інших поважних причин у мирний час, перелік яких визначається КМУ.

Військовослужбовцям військової служби за призовом осіб офіцерського складу одноразова грошова допомога в розмірі 50 відсотків місячного грошового забезпечення виплачується у разі звільнення з військової служби за такими підставами:

у зв’язку із закінченням установлених строків військової служби; за станом здоров’я;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається КМУ (в мирний час);

у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років.

Автор: Наталя Мамченко

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