Суддя Верховного Суду Віктор Стрільчук звільнився у відставку

Віктор Стрільчук здійснював правосуддя більше 30 років.

Вища рада правосуддя 22 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Віктора Стрільчука.

Кар’єру судді Віктор Стрільчук розпочав у 1992 році, коли був обраний Волинською обласною радою на посаду судді Луцького міського народного суду.

До обрання на посаду судді Віктор Стрільчук працював на посаді прокурора.

У 1996 році Віктор Стрільчук був призначений на посаду судді Волинського обласного суду (згодом – Апеляційного суду Волинської області).

У 2017 році Віктор Стрільчук за результатами конкурсного відбору був призначений на посаду судді Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що 17 серпня у відставку звільнилась суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лілія Катеринчук.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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