Податкова служба у Харківській області повідомляє, коли голова фермерського господарства не сплачує ЄСВ.

Відповідно до п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2464) платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є члени фермерського господарства, якщо вони не належать до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Згідно з абзацом третім ч. 8 ст. 9 Закону №2464 платники єдиного внеску, зазначені у пп. 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 (фізичні особи – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства), зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

Законом, який визначає правові, економічні та соціальні засади створення та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми підприємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства України, є Закон України від 19.06.2003 №973-ІV «Про фермерське господарство» із змінами та доповненнями (далі – Закон №973).

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець. Фермерське господарство діє на основі установчого документа (для юридичної особи – Статуту, для господарства без статусу юридичної особи – договору (декларації) про створення фермерського господарства) (ч. 4 ст. 1 Закону №973).

Голова фермерського господарства, зареєстрований як фізична особа – підприємець, зобов’язаний сплачувати єдиний внесок за себе у порядку, встановленому Законом №2464, як для фізичних осіб – підприємців. Базу нарахування єдиного внеску для таких осіб встановлено п. 2 та 3 ч. 1 ст. 7 Закону №2464.

Якщо голова фермерського господарства, зареєстрованого як юридична особа, є членом такого господарства, про що зазначено у Статуті, та не належить до кола осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, то він зобов’язаний стати на облік у контролюючих органах як платник єдиного внеску відповідно до п. 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464 і сплачувати єдиний внесок за себе у порядку, встановленому Законом №2464 для членів фермерського господарства. Базу нарахування єдиного внеску для таких осіб встановлено п. 2 ч. 1 ст. 7 Закону №2464.

У разі якщо голова фермерського господарства є засновником або іншою визначеною у Статуті особою, при цьому згідно зі Статутом не є членом такого господарства, то він не є платником єдиного внеску.

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