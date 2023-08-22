ВРП звільнила у відставку трьохсуддів, серед яких – суддя Верховного Суду

Вища рада правосуддя вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку та одну суддю за власним бажанням.

У вівторок, 22 серпня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Так, ВРП вирішила звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку: Стрільчука Віктора Андрійовича – з посади судді Верховного Суду та Нерушак Ларису Вікторівну – з посади судді Черкаського апеляційного суду.

Також ВРП вирішила звільнити Халатову Тетяну Степанівну з посади судді Донецького окружного адміністративного суду за власним бажанням.

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