Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду не припиняються.

Вища рада правосуддя 17 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лілію Катеринчук.

Кар'єру судді Лілія Катеринчук розпочала у 2000 році з призначення на посаду судді Арбітражного суду Івано-Франківської області (згодом — Господарського суду Івано-Франківської області).

До призначення на посаду судді Лілія Катеринчук тривалий час працювала нотаріусом та здійснювала адвокатську діяльність.

З 2005 по 2017 роки Лілія Катеринчук здійснювала правосуддя на посаді судді Вищого господарського суду України.

З 2017 року — суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що загалом у 2023 році у відставку звільнився вже 21 суддя Верховного Суду.

Автор: В'ячеслав Хрипун

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