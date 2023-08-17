На Олексія Арестовича подали заяву в СБУ

Автор заяви вважає, що у висловленнях Арестовича можуть міститись ознаки виправдання російської загарбницької війни.

Джерело фото: ОП

На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України за його висловлювання, що нібито українці дали окупантам «чудову мотивацію воювати». Про це повідомив блогер Олександр Нотевський.

«Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде», — написав він.

За словами автора заяви, у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування збройної агресії рф проти України в відео-інтерв’ю на YouTube.

Сам експолітик наразі не коментував звинувачення у свою адресу.

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