Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Почекають ще: Рада суддів вирішила, що питання долі суддів вищих спецсудів та ВСУ розглядати не варто

Минуло вже 6 років, рішення КСУ та ЄСПЛ, однак ані у парламенті, ані в РСУ не поспішають вирішити долю суддів Верховного Суду України та вищих спецсудів.

Суддя Верховного Суду Лілія Катеринчук звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду не припиняються.

Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

ВАКС необхідно пришвидшити темпи винесення вироків – НАБУ

У НАБУ вважають ВАКС складовою «системі протистояння топ-корупції».

Умисне вбивство, вчинене у стані сильного душевного хвилювання: Верховний Суд визначив, що окрім фізіологічного афекту, мають значення інші емоційні стани

Якщо у висновку судово-психологічної експертизи констатовано відсутність саме фізіологічного афекту, це ще не свідчить про відсутність інших проявів стану сильного душевного хвилювання, - Касаційний кримінальний суд.

  1. В Україні

На Олексія Арестовича подали заяву в СБУ

12:08, 17 серпня 2023
Автор заяви вважає, що у висловленнях Арестовича можуть міститись ознаки виправдання російської загарбницької війни.
На Олексія Арестовича подали заяву в СБУ
Джерело фото: ОП

На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України за його висловлювання, що нібито українці дали окупантам «чудову мотивацію воювати». Про це повідомив блогер Олександр Нотевський.

«Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде», — написав він.

За словами автора заяви, у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування збройної агресії рф проти України в відео-інтерв’ю на YouTube.

Сам експолітик наразі не коментував звинувачення у свою адресу.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео