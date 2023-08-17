Заступник Сальнікова Максим Пампура – фігурант справи про вирішення питань у ВС за «пятерочку», продовжує керувати питаннями судової влади

Заступник голови Судової адміністрації Максим Пампура, який їздив на зустріч щодо вирішення справи у Верховному Суді за «пятерочку», після відсторонення Олексія Сальнікова фактично отримав карт-бланш на вирішення питань у судовій системі, включно з питаннями заповнення суддівських вакансій.

Як відомо, голова Державної судової адміністрації Олексій Сальніков наразі відсторонений від посади і перебуває під слідством за підозрою у підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду. Під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олег Макар озвучив факти, що безпосередньо вказують на фігурування у справі заступника Сальнікова – Максима Пампури.

«Олексій Сальніков, спілкуючись зі своїм давно знайомим, заявником у даному кримінальному провадженні паном Гончаром, висловив пропозицію надати неправомірну вигоду суддям Касаційного адміністративного суду за прийняття рішення в адмінсправі.

1 березня Гончар звернувся до НАБУ. А 5 березня в рамках контролю за вчиненням злочину Гончар передав Сальнікову «для передачі суддям» КАС ВС 5000 доларів США (так звану «пятерочку», як її охарактеризував, за словами прокурора, сам Олексій Сальніков).

Протягом деякого часу Сальніков зустрічався с Гончаром і повідомляв останньому, що спілкувався з даного питання з керівником апарату КАС ВС, з головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим, з помічником голови ВС.

Ще деякий час організовувалися певні зустрічі, на одну з яких Сальніков, не маючи можливості прийти особисто, відправив свого заступника Максима Пампуру, який також підтвердив, що питання має бути вирішене протягом тижня», - розповів Олег Макар.

Як підкреслив прокурор САП, заступник голови ДСА Максим Пампура «зустрічався з Гончаром за дорученням Сальнікова, спілкувався з приводу прийняття суддями КАС ВС рішення про скасування рішення суду апеляційної інстанції».

Отже, на думку прокуратури, Максим Пампура є одним з важливих свідків у даній справі.

Наразі суд обмежив спілкування між ним та Сальніковим.

Однак постає питання – чи може впливати на свідків в цій справі сам Максим Пампура, займаючи посаду заступника голови ДСА та будучи фактично виконуючим обов’язки голови Державної судової адміністрації?

Адже керівник ДСА має досить широкі повноваження, у тому числі, кадрові. І станом на даний час його можливості проводити відповідні зустрічі не обмежена. Навпаки, він представляє Судову адміністрацію на найвищому рівні, продовжує відвідувати заходи у Верховному Суді за участі тих же суддів Касаційного адмінсуду ВС, які виступають свідками у справі Сальнікова, засідання Ради суддів, Вищої ради правосуддя, представляє ДСА у Кабміні тощо.

Крім того, Максим Пампура як фактичний очільник ДСА одноосібно підписує подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо необхідності розгляду відряджень суддів до різних судів, тобто, безпосередньо впливає на кадрові питання судової гілки влади.

Нагадаємо, що раніше такий вплив на процедури відрядження суддів мав екс-голова ВС Всеволод Князєв.

Враховуючи те, що Пампура, за словами прокурора САП, брав участь у зустрічах щодо вирішення питання «за пятерочку», виникає логічне питання – чи може людина, щодо доброчесності якої у державного обвинувачення, м’яко кажучи, є сумніви, впливати на заповнення (хоч й тимчасове) вакансій у судах?

Прикметно також й те, що саме Максим Пампура до відсторонення Сальнікова займався питаннями приватизації санаторію «Шкло», доповідав на засіданнях Комітету стосовно зарплат працівників апарату та в цілому вів активну організаційну роботу у ДСА. При цьому невідомо, чи будуть викриті інші факти недоброчесної поведінки керівництва ДСА, враховуючи те, як розглядався звіт ДСА у Вищій раді правосуддя, і скільки проблем було виявлено в її роботі.

Наразі невідома й доля звіту ДСА, хоча ВРП дала час до 15 серпня, щоб Судова адміністрація «розробила та надала план заходів», аби її звіт не визнавався незадовільним.

Отже, поки керівництво ДСА знаходиться у «підвішеному» стані, виникає питання, як формувати довіру до судової гілки влади, коли ключовим органом і організаційними питаннями керує людина, що фігурує у кримінальному провадженні.

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