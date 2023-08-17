Заместитель Сальникова Максим Пампура – фигурант дела о решении вопросов в ВС за «пятерочку», продолжает руководить вопросами судебной власти

Заместитель председателя Судебной администрации Максим Пампура, ездивший на встречу по решению дела в Верховном Суде за «пятерочку», после отстранения Алексея Сальникова фактически получил карт-бланш на решение вопросов в судебной системе, включая вопросы заполнения судейских вакансий.

Как известно, председатель Государственной судебной администрации Алексей Сальников отстранен от должности и находится под следствием по подозрению в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда. Во время судебного заседания в Высшем антикоррупционном суде прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Олег Макар озвучил факты, непосредственно указывающие на фигурирование по делу заместителя Сальникова – Максима Пампуры.

«Алексей Сальников, общаясь со своим давно знакомым, заявителем в данном уголовном производстве Гончаром, высказал предложение предоставить неправомерную выгоду судьям Кассационного административного суда за принятие решения в админделе.

1 марта Гончар обратился в НАБУ. А 5 марта в рамках контроля за совершением преступления Гончар передал Сальникову «для передачи судьям» КАС ВС 5000 долларов США (так называемую «пятерочку», как ее охарактеризовал, по словам прокурора, сам Алексей Сальников).

В течение некоторого времени Сальников встречался с Гончаром и сообщал последнему, что общался по данному вопросу с руководителем аппарата КАС ВС, с председателем Верховного Суда Всеволодом Князевым, с помощником председателя ВС.

Еще некоторое время организовывались определенные встречи, на одну из которых Сальников, не имея возможности прийти лично, отправил своего заместителя Максима Пампуру, который также подтвердил, что вопрос должен быть решен в течение недели», – рассказал Олег Макар.

Как подчеркнул прокурор САП, заместитель председателя ГСА Максим Пампура «встречался с Гончаром по поручению Сальникова, общался по поводу принятия судьями КАС ВС решения об отмене решения суда апелляционной инстанции».

Итак, по мнению прокуратуры, Максим Пампура является одним из важных свидетелей по данному делу.

Суд ограничил общение между ним и Сальниковым.

Однако возникает вопрос – может ли влиять на свидетелей по этому делу сам Максим Пампура, занимая должность заместителя председателя ГСА и будучи фактически исполняющим обязанности главы Государственной судебной администрации?

Ведь руководитель ГСА имеет достаточно широкие полномочия, в том числе кадровые. И по состоянию на данный момент его возможности проводить соответствующие встречи не ограничены. Напротив, он представляет Судебную администрацию на самом высоком уровне, продолжает посещать мероприятия в Верховном Суде с участием тех же судей Кассационного админсуда ВС, которые выступают свидетелями по делу Сальникова, заседания Совета судей, Высшего совета правосудия, представляет ГСА в Кабмине и т.д.

Кроме того, Максим Пампура как фактический руководитель ГСА единолично подписывает представление в Высшую квалификационную комиссию судей о необходимости рассмотрения командировок судей в разные суды, то есть непосредственно влияет на кадровые вопросы судебной ветви власти.

Напомним, что ранее такое влияние на процедуры командировки судей оказывал экс-председатель ВС Всеволод Князев.

Учитывая, что Пампура, по словам прокурора САП, принимал участие во встречах по решению вопроса «за пятерочку», возникает логичный вопрос – может ли человек, относительно добропорядочности которого у государственного обвинения, мягко говоря, есть сомнения, влиять на заполнение (хоть и временное) вакансий в судах?

Примечательно также, что именно Максим Пампура до отстранения Сальникова занимался вопросами приватизации санатория «Шкло», докладывал на заседаниях Комитета по зарплатам работников аппарата и в целом вел активную организационную работу в ГСА. При этом неизвестно, будут ли разоблачены другие факты неблагочестного поведения руководства ГСА, учитывая, как рассматривался отчет ГСА в Высшем совете правосудия, и сколько проблем было обнаружено в его работе.

Пока неизвестна и судьба отчета ГСА, хотя ВСП дала время до 15 августа, чтобы Судебная администрация «разработала и предоставила план мероприятий», чтобы ее отчет не признавался неудовлетворительным.

Итак, пока руководство ГСА находится в «подвешенном» состоянии, возникает вопрос, как формировать доверие к судебной ветви власти, когда ключевым органом и организационными вопросами руководит человек, фигурирующий в уголовном производстве.

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