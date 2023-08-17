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  1. У світі

У Нью-Йорку заборонили ТікТок на державних пристроях

14:32, 17 серпня 2023
Відомства Нью-Йорка зобов'язані видалити додаток протягом 30 днів.
У Нью-Йорку заборонили ТікТок на державних пристроях
Фото: Shutterstock

У Нью-Йорку заборонили завантажувати й користуватися застосунком TikTok на муніципальних пристроях через проблеми безпеки. Про це пише Reuters.

«Застосунок TikTok від китайської технологічної компанії ByteDance становить загрозу безпеці технічних мереж міста», — ідеться в заяві адміністрації мера Нью-Йорка Еріка Адамса.

Тепер усі муніципальні робітники й служби зобовʼязані видалити застосунок протягом 30 днів на пристроях і мережах, що належать місту.

Нагадаємо, що у США штат Монтана став першим у країні, який заборонив TikTok. 

Творці платформи подали до суду на штат Монтана, який заборонив громадянам користуватися застосунком.

Також ми писали, що Європарламент закликав країни ЄС заборонити TikTok для держслужбовців. 

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