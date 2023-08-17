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Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

12:07, 17 августа 2023
Отставки судей Верховного Суда не прекращаются.
Судья Верховного Суда Лилия Катеринчук уволилась в отставку

Высший совет правосудия 17 августа 2023 года уволил в отставку судью Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лилию Катеринчук.

Карьеру судьи Лилия Катеринчук начала в 2000 году с назначения на должность судьи Арбитражного суда Ивано-Франковской области (впоследствии Хозяйственного суда Ивано-Франковской области).

До назначения на должность судьи Лилия Катеринчук продолжительное время работала нотариусом и занималась адвокатской деятельностью.

С 2005 по 2017 годы Лилия Катеринчук осуществляла правосудие в должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины.

С 2017 года – судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

Напомним, что всего в 2023 году в отставку уволился уже 21 судья Верховного Суда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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