Суддя Верховного Суду Надія Данилевич звільнилась у відставку

Відставки суддів Верховного Суду продовжуються.

Вища рада правосуддя 10 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Надію Данилевич.

Кар’єру судді Надія Данилевич розпочала у 2000 році з посади судді Збаразького районного суду Тернопільської області.

До 2000 року Надія Данилевич працювала на посадах юрисконсульта та начальника районного відділу соціального захисту населення.

У 2008 році Надія Данилевич була призначена на посаду судді Тернопільського окружного адміністративного суду. У 2014-2017 роках була головою суду.

З 2017 року – суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що 3 серпня також звільнилася у відставку суддя КАС ВС Олена Калашнікова.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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