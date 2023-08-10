Судья Верховного Суда Надежда Данилевич уволилась в отставку

Отставки судей Верховного Суда продолжаются.

Высший совет правосудия 10 августа 2023 года уволил в отставку судью Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Надежду Данилевич.

Карьеру судьи Надежда Данилевич начала в 2000 году с должности судьи Збаражского районного суда Тернопольской области.

До 2000 года Надежда Данилевич работала в должностях юрисконсульта и начальника районного отдела социальной защиты населения.

В 2008 году Надежда Данилевич была назначена на должность судьи Тернопольского окружного административного суда. В 2014-2017 годах являлась председателем суда.

С 2017 года – судья Кассационного административного суда в составе Верховного суда.

Напомним, что 3 августа также уволилась в отставку судья КАС ВС Елена Калашникова.

Автор: Вячеслав Хрипун

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