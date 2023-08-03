Суддя Верховного Суду Олена Калашнікова звільнилась у відставку

Вища рада правосуддя 3 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олену Калашнікову.
Кар’єру судді Олена Калашнікова розпочала у 1993 році з призначення на посаду судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя.
До того, як стати суддею, Олена Калашнікова працювала юрисконсультом та начальником юридичного відділу на підприємствах у Запоріжжі.
З 1998 по 2010 роки Олена Калашнікова - суддя Запорізького обласного суду (згодом Апеляційного суду Запорізької області). Була заступником голови суду.
З 2010 року Олена Калашнікова здійснювала правосуддя на посаді судді Вищого адміністративного суду України.
У 2018 році, тобто після того як ВАСУ припинив здійснення правосуддя, Олена Калашнікова була переведена на посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду.
З 2019 року Олена Калашнікова - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Нагадаємо, що 1 серпня у відставку також звільнився суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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