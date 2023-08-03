Суддя Верховного Суду Олена Калашнікова звільнилась у відставку

Судді Верховного Суду продовжують звільнятись у відставку.

Вища рада правосуддя 3 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Олену Калашнікову.

Кар’єру судді Олена Калашнікова розпочала у 1993 році з призначення на посаду судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя.

До того, як стати суддею, Олена Калашнікова працювала юрисконсультом та начальником юридичного відділу на підприємствах у Запоріжжі.

З 1998 по 2010 роки Олена Калашнікова - суддя Запорізького обласного суду (згодом Апеляційного суду Запорізької області). Була заступником голови суду.

З 2010 року Олена Калашнікова здійснювала правосуддя на посаді судді Вищого адміністративного суду України.

У 2018 році, тобто після того як ВАСУ припинив здійснення правосуддя, Олена Калашнікова була переведена на посаду судді Київського апеляційного адміністративного суду.

З 2019 року Олена Калашнікова - суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що 1 серпня у відставку також звільнився суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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