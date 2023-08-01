Суддя Верховного Суду Володимир Селіваненко звільнився у відставку

У вересні судді виповнюється 65 років.

Вища рада правосуддя 1 серпня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Володимира Селіваненка.

До того, як стати суддею, Володимир Селіваненко працював прокурором в прокуратурі Київської області, а також юрисконсультом та начальником правового відділу різних підприємств.

Кар’єру судді Володимир Селіваненко розпочав у 1993 році, коли був призначений на посаду судді Вищого арбітражного суду України (згодом – Вищого господарського суду України).

З 2017 року Володимир Селіваненко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду. Був секретарем Судової палати КГС ВС для розгляду справ щодо захисту прав інтелектуальної власності, а також пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством.

Володимир Селіваненко має почесне звання «Заслужений юрист України».

Зазначимо, що у вересні 2023 року судді виповнюється 65 років, тобто він досягне граничного віку для здійснення правосуддя.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у 2023 року році у відставку загалом звільнились вже 18 суддів Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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