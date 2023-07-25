Суддя Верховного Суду Сергій Хопта звільнився у відставку

У 2023 році звільнились вже 17 суддів Верховного Суду.

Вища рада правосуддя 25 липня 2023 року звільнила у відставку суддю Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Сергія Хопту.

Працювати в судах Сергій Хопта почав ще у 1986 році з посади секретаря судового засідання.

У 1992 році Сергій Хопта був призначений на посаду судді Броварського міського суду.

У 1999-2011 роках Сергій Хопта здійснював правосуддя на посаді судді Київського обласного суду (згодом – Апеляційного суду Київської області).

З 2011 по 2017 роки – суддя Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

З 2017 року – суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Нагадаємо, що 25 липня 2023 року у відставку також звільнився суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валерій Суховий.

В цілому, у 2023 році у відставку та за власним бажанням зі своїх посад звільнились вже 17 суддів Верховного Суду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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