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  1. В Україні

Як система БПД надає правову допомогу у деокупованих громадах – пояснення Мінюсту

13:53, 25 липня 2023
Отримати правову допомогу можна зі складенням документів, крім документів для звернення до суду.
Як система БПД надає правову допомогу у деокупованих громадах – пояснення Мінюсту
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Система безоплатної правової допомоги відновлює надання правових послуг у звільнених ЗСУ частинах територій України. Правова допомога надається у бюро правової допомоги, які відновили свою роботу, а також у консультаційних пунктах доступу до системи БПД, які працюють регулярно чи за потреби, – повідомляє Міністерство юстиції України.

Найчастіші звернення за правовою допомогою до юристів з наступних питань:

  • компенсації за зруйноване чи пошкоджене майно
  • оформлення пенсії та соціальних виплат
  • реєстрації чи розірвання шлюбу
  • встановлення факту народження чи смерті на окупованій території
  • оформлення документів, що посвідчують особу
  • відшкодування шкоди, завданої збройною агресією рф.

Отримати безоплатну правову допомогу жителі деокупованих населених пунктів можуть:

  • за телефоном: 0 800 213 103 – контактний центр системи БПД (дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безкоштовні);
  • зателефонувати з Telegram за номером +380677213103;
  • поспілкуватися з юристом письмово — у Telegram-чат (кнопка «Написати юристу»);
  • у найближчому з бюро правової допомоги.

Усі можуть отримати правову інформацію чи консультацію, допомогу зі складенням документів, крім документів для звернення до суду, від системи безоплатної правової допомоги.

Наступні категорії громадян можуть отримати послуги з представництва інтересів у судах, інших державних органах та допомогу у складенні документів до суду:

  • внутрішньо переміщені особи;
  • малозабезпечені люди (з доходом менше двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб - 5368 грн);
  • люди з інвалідністю (з доходом менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - 4186 грн);
  • ветерани війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;
  • постраждалі від домашнього насильства;
  • діти.

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