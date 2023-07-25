Как система БПП оказывает правовую помощь в деоккупированных общинах – объяснение Минюста

Система бесплатной правовой помощи возобновляет предоставление правовых услуг в освобожденных ВСУ частях территорий Украины. Правовая помощь предоставляется в бюро правовой помощи, которые возобновили свою работу, а также в консультационных пунктах доступа к системе БПП, которые работают регулярно или при необходимости, – сообщает Министерство юстиции Украины.
Частые обращения за правовой помощью к юристам по следующим вопросам:
- компенсации за разрушенное или поврежденное имущество
- оформления пенсии и социальных выплат
- регистрации или расторжения брака
- установления факта рождения или смерти на оккупированной территории
- оформления документов, удостоверяющих личность
- возмещение вреда, причиненного вооруженной агрессией рф.
Получить безоплатную правовую помощь жители деоккупированных населенных пунктов могут:
- по телефону: 0 800 213 103 - контактный центр системы БПП (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные);
- позвонить из Telegram по номеру +380677213103;
- пообщаться с юристом письменно - в Telegram-чат (кнопка «Написать юристу»);
- в ближайшем из бюро правовой помощи.
Все могут получить правовую информацию или консультацию, помощь с составлением документов, кроме документов для обращения в суд, от системы бесплатной правовой помощи.
Следующие категории граждан могут получить услуги по представительству интересов в судах, других государственных органах и помощь в составлении документов в суд:
- внутренне перемещенные лица;
- малообеспеченные люди (с доходом менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 5368 грн);
- люди с инвалидностью (с доходом менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – 4186 грн);
- ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
- пострадавшие от домашнего насилия;
- дети.
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