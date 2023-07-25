Как система БПП оказывает правовую помощь в деоккупированных общинах – объяснение Минюста

Получить правовую помощь можно с составлением документов, кроме документов для обращения в суд.

Система бесплатной правовой помощи возобновляет предоставление правовых услуг в освобожденных ВСУ частях территорий Украины. Правовая помощь предоставляется в бюро правовой помощи, которые возобновили свою работу, а также в консультационных пунктах доступа к системе БПП, которые работают регулярно или при необходимости, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Частые обращения за правовой помощью к юристам по следующим вопросам:

компенсации за разрушенное или поврежденное имущество

оформления пенсии и социальных выплат

регистрации или расторжения брака

установления факта рождения или смерти на оккупированной территории

оформления документов, удостоверяющих личность

возмещение вреда, причиненного вооруженной агрессией рф.

Получить безоплатную правовую помощь жители деоккупированных населенных пунктов могут:

по телефону: 0 800 213 103 - контактный центр системы БПП (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные);

позвонить из Telegram по номеру +380677213103;

пообщаться с юристом письменно - в Telegram-чат (кнопка «Написать юристу»);

в ближайшем из бюро правовой помощи.

Все могут получить правовую информацию или консультацию, помощь с составлением документов, кроме документов для обращения в суд, от системы бесплатной правовой помощи.

Следующие категории граждан могут получить услуги по представительству интересов в судах, других государственных органах и помощь в составлении документов в суд:

внутренне перемещенные лица;

малообеспеченные люди (с доходом менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 5368 грн);

люди с инвалидностью (с доходом менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – 4186 грн);

ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;

пострадавшие от домашнего насилия;

дети.

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