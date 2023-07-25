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Для чиновников упростят декларирование объектов недвижимости, зарплаты и валютных счетов за границей

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  1. В Украине

Как система БПП оказывает правовую помощь в деоккупированных общинах – объяснение Минюста

13:53, 25 июля 2023
Получить правовую помощь можно с составлением документов, кроме документов для обращения в суд.
Как система БПП оказывает правовую помощь в деоккупированных общинах – объяснение Минюста
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Система бесплатной правовой помощи возобновляет предоставление правовых услуг в освобожденных ВСУ частях территорий Украины. Правовая помощь предоставляется в бюро правовой помощи, которые возобновили свою работу, а также в консультационных пунктах доступа к системе БПП, которые работают регулярно или при необходимости, – сообщает Министерство юстиции Украины.

Частые обращения за правовой помощью к юристам по следующим вопросам:

  • компенсации за разрушенное или поврежденное имущество
  • оформления пенсии и социальных выплат
  • регистрации или расторжения брака
  • установления факта рождения или смерти на оккупированной территории
  • оформления документов, удостоверяющих личность
  • возмещение вреда, причиненного вооруженной агрессией рф.

Получить безоплатную правовую помощь жители деоккупированных населенных пунктов могут:

  • по телефону: 0 800 213 103 - контактный центр системы БПП (звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные);
  • позвонить из Telegram по номеру +380677213103;
  • пообщаться с юристом письменно - в Telegram-чат (кнопка «Написать юристу»);
  • в ближайшем из бюро правовой помощи.

Все могут получить правовую информацию или консультацию, помощь с составлением документов, кроме документов для обращения в суд, от системы бесплатной правовой помощи.

Следующие категории граждан могут получить услуги по представительству интересов в судах, других государственных органах и помощь в составлении документов в суд:

  • внутренне перемещенные лица;
  • малообеспеченные люди (с доходом менее двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц – 5368 грн);
  • люди с инвалидностью (с доходом менее двух прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц – 4186 грн);
  • ветераны войны и члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины;
  • пострадавшие от домашнего насилия;
  • дети.

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правовая помощь
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