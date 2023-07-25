ВСП уволила четырех судей в отставку

Во вторник, 25 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.
Высший совет правосудия решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
Сухового Валерия Григорьевича и Хопту Сергея Федоровича – с должностей судей Верховного Суда;
Лебединского Станислава Йозефовича – с должности судьи Березовского районного суда Одесской области;
Марка Романа Ивановича - с должности судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда, откомандированного в Западный апелляционный хозяйственный суд.
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