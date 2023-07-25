ВСП уволила четырех судей в отставку

Высший совет правосудия решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.

Во вторник, 25 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Сухового Валерия Григорьевича и Хопту Сергея Федоровича – с должностей судей Верховного Суда;

Лебединского Станислава Йозефовича – с должности судьи Березовского районного суда Одесской области;

Марка Романа Ивановича - с должности судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда, откомандированного в Западный апелляционный хозяйственный суд.

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