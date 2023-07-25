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Прокуроры, полицейские и другие публичные служащие будут возвращать в бюджет присужденную зарплату в случае отмены судебных решений

Верховная Рада установит возможность поворота исполнения судебных решений по делам о присуждении выплаты заработной платы публичным служащим и установит, что работник обязан вернуть в полном объеме взысканные в его пользу средства в течение 30 дней со дня вступления в силу решения суда об отмене решения об удержании зарплаты.

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ВСП уволила четырех судей в отставку

11:43, 25 июля 2023
Высший совет правосудия решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке.
ВСП уволила четырех судей в отставку
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Во вторник, 25 июля, на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы по увольнению судей по общим обстоятельствам. Об этом сообщает ВСП.

Высший совет правосудия решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Сухового Валерия Григорьевича и Хопту Сергея Федоровича – с должностей судей Верховного Суда;

Лебединского Станислава Йозефовича – с должности судьи Березовского районного суда Одесской области;

Марка Романа Ивановича - с должности судьи Львовского апелляционного хозяйственного суда, откомандированного в Западный апелляционный хозяйственный суд.

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