Судья Верховного Суда Валерий Суховой уволился в от ставку

Валерий Суховой ранее был членом Высшего совета правосудия и Совета судей Украины.

Высший совет правосудия 25 июля 2023 года удовлетворил заявление об отставке судьи Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Валерия Сухового.

В сфере правосудия Валерий Суховой начал работу в 2000 году с должности старшего консультанта Высшего арбитражного суда Украины. В дальнейшем Валерий Суховой работал на должности начальника управления обобщения судебной практики Высшего хозяйственного суда Украины.

В 2004 году Валерий Суховой был назначен на должность судьи Хозяйственного суда Киевской области, был заместителем председателя суда.

В 2010-2011 годах – судья Киевского межобластного апелляционного хозяйственного суда.

С 2011 года – судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.

В 2017 году Валерий Суховой был назначен судьей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда.

В марте 2021 года Валерий Суховой был избран XVIII съездом судей членом Высшего совета правосудия. В феврале 2022 года Валерий Суховой сложил полномочия члена ВСП.

Также, в 2015-2018 годах Валерий Суховой был членом Совета судей Украины.

Автор: Вячеслав Хрипун

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