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Адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать кабинеты в ЕСИТС: закон вступил в силу

11:17, 25 июля 2023
Требование также касается государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, государственных органов, органов местного самоуправления и всех других юридических лиц.
Адвокаты, нотариусы и юрлица должны зарегистрировать кабинеты в ЕСИТС: закон вступил в силу
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Адвокаты обязаны зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе (ЕСИТС) или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами. Соответствующие изменения вносятся в ст. 6 ХПК, ст. 14 ГПК и ст. 17 ОКС. Об этом сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

Так, 21 июня в связи с официальным обнародованием вступил в силу Закон от 29.06.2023 № 3200-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обязательной регистрации и использования электронных кабинетов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме».

Указанное требование касается нотариусов, государственных и частных исполнителей, арбитражных управляющих, судебных экспертов, государственных органов, органов местного самоуправления и всех других юридических лиц.

Лицу, зарегистрировавшему электронный кабинет, суд вручает любые документы по делам, в которых такое лицо принимает участие, исключительно в электронной форме путем их направления в электронный кабинет такого лица, что не лишает его права получить копию судебного решения в бумажной форме по отдельному заявлению.

Процессуальные последствия, предусмотренные этими кодексами, в случае обращения в суд с документом лица, обязанного зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировавшего его, будут применяться судом также в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Закон №3200-IX в этой части вводится в действие через 90 дней со дня его опубликования. Требования в рамках ГПК и КАС в части обязательной регистрации юридическими лицами (частной формы собственности) электронных кабинетов вводятся в действие через семь месяцев.

Официальные электронные адреса, зарегистрированные до вступления в силу настоящего Закона, считаются электронными кабинетами и используются судом, участниками дела по правилам и в порядке, действующим после введения в действие настоящего Закона.

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