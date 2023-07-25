В Сумах офицера ВСП поймали на взяточничестве

ГБР задержало правоохранителя, который требовал 30 тысяч гривен у военного за нарушение админзаконодательства.

Источник фото: ГБР

В Сумах офицер военной службы правопорядка требовал 30 тысяч гривен взятки у военнослужащего, угрожая привлечь его к ответственности. Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией разоблачили взяточника, – сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, офицер заподозрил военного, который находился в Сумах в отпуске, в нарушении административного законодательства, утверждая, что тот был пьян. Он начал требовать взятку, угрожая привлечь военнослужащего к ответственности.

Передача денег состоялась в автомобиле офицера ВСП. Когда фигурант понял, что его действия документируют работники ГБР, пытался выбросить деньги и убежать.

Однако правоохранители задержали злоумышленника и сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

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