У Сумах офіцера ВСП зловили на хабарництві

ДБР затримало правоохоронця, який вимагав 30 тисяч гривень у військового за порушення адмінзаконодавства.

Джерело фото: ДБР

В Сумах офіцер військової служби правопорядку вимагав 30 тисяч гривень хабаря у військовослужбовця, погрожуючи притягнути його до відповідальності. Працівники ДБР у взаємодії з Нацполіцією викрили хабарника, – повідомляє пресслужба ДБР.

За даними слідства, офіцер запідозрив військового, який перебував у Сумах у відпустці, у порушенні адміністративного законодавства, стверджуючи, що той був напідпитку. Він почав вимагати хабар, погрожуючи притягнути військовослужбовця до відповідальності.

Передача грошей відбулася в автомобілі офіцера ВСП. Коли фігурант зрозумів, що його дії документують працівники ДБР, намагався викинути гроші та втекти.

Проте правоохоронці затримали зловмисника та повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

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