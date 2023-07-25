Як направити до суду заяву, сформовану в «Електронному суді», — покроково

Підсистема «Електронний суд» значно спростила учасникам судового процесу обмін процесуальними документами.

Закарпатський апеляційний суд роз’яснив, як направити до суду заяву, сформовану в «Електронному суді».

Як направити до суду заяву, яку було сформовано в «Електронному суді»:

1) натиснути кнопку «Підписати та відправити до суду» та накласти електронний підпис;

2) перевірити зміну статусу заяви «Підписання» на статус «Відправлено», щоб пересвідчитись у тому, що заяву відправлено до суду;

3) перевірити зміну статусу заяви на «Зареєстровано», який підтверджує факт реєстрації заяви в автоматизованій системі документообігу суду.

У разі відмови в реєстрації заяви, або якщо заява не буде доставлена до автоматизованої системи документообігу суду, то відображатимуться відповідні статуси заяв: «Відмовлено в реєстрації», «Помилка обробки», які необхідно відслідковувати в «Електронному кабінеті».

Важливо зазначити, що функціонал надсилання документів до «Електронних кабінетів» інших учасників не здійснює автоматичну відправку документів безпосередньо до суду.

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