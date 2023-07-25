У Києві молодик на блокпосту збив двох військових, один – загинув

Винуватця трагедії затримали на місці події.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У Києві водій під час комендантської години на блокпосту збив двох військовослужбовців, один із яких помер від отриманих травм, а інший – госпіталізований у важкому стані. Трагедія трапилась близько 00:05 проти 25 липня у Святошинському районі столиці. Водія затримали. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, водій 2000 р. н., рухаючись по проспекту Берестейському в період дії комендантської години, здійснив наїзд на військовослужбовців НГУ, які несли службу на блокпосту.

Горе-водія затримали на місці події. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Першочергові слідчі дії тривають.

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