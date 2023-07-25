У TikTok відтепер можна створювати текстові публікації: як працює нова функція

Підписи та коментарі, які можна було лишити лише під відео, дозволили оформлювати у вигляді постів.

Застосунок TikTok запровадив нову функцію — створення текстового контенту. Підписи та коментарі, які можна було лишити лише під відео, дозволили оформлювати у вигляді постів. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«Сьогодні ми раді оголосити про розширення текстових публікацій у TikTok, новому форматі для створення текстового контенту, який розширює можливості для творців, щоб поділитися своїми ідеями та проявити свою творчість. За допомогою текстових дописів ми розширюємо межі створення контенту для всіх у TikTok, надаючи письменній креативності, яку ми бачили в коментарях, підписах і відео, окремий простір для сяяння», - йдеться у повідомленні.

Як працюватиме нова функція

Зокрема, під час доступу до сторінки «Камера» можна вибрати один із трьох варіантів: фото, відео і текст. Вибравши текст, користувача переспрямує на сторінку створення тексту, де можна надрукувати вміст поста.

Потім можна налаштувати контекст, додавши звуки, позначивши місце розташування, увімкнувши коментарі та дозволивши дуети. За даними TikTok, текстові пости такі ж інтерактивні і динамічні, як і будь-які відео- або фотопости.

Користувачі можуть додавати наліпки до свого текстового допису, а також теги та хештеги. Також є можливість вибрати один з різноманітних кольорів фону. Як і у випадку з відео- чи фотопостами, користувачі можуть створювати чернетки і зберігати їх разом з іншими неопублікованими дописами для подальшого редагування або видалення.

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