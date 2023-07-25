В TikTok теперь можно создавать текстовые публикации: как работает новая функция

Подписи и комментарии, которые можно было оставить только под видео, позволили оформлять в виде постов.

Приложение TikTok ввело новую функцию — создание текстового контента. Подписи и комментарии, которые можно было оставить только под видео, позволили оформлять в виде постов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня мы рады объявить о расширении текстовых публикаций в TikTok, новом формате для создания текстового контента, расширяющего возможности для создателей, чтобы поделиться своими идеями и проявить свое творчество. С помощью текстовых сообщений мы расширяем границы создания контента для всех в TikTok, предоставляя грамотную креативность, которую мы видели в комментариях, подписях и видео, отдельное пространство для сияния», - говорится в сообщении.

Как будет работать новая функция

В частности, при доступе к странице «Камера» можно выбрать один из трех вариантов: фото, видео и текст. Выбрав текст, пользователь перенаправит на страницу создания текста, где можно напечатать содержимое поста.

Затем можно настроить контекст, добавив звуки, пометив местоположение, включив комментарии и разрешить дуэты. По данным TikTok, текстовые посты так же интерактивны и динамичны, как и любые видео- или фотопосты.

Пользователи могут добавлять наклейки в текстовое сообщение, а также теги и хэштеги. Также можно выбрать один из разнообразных цветов фона. Как и в случае с видео- или фотопостами, пользователи могут создавать черновики и сохранять их вместе с другими неопубликованными сообщениями для дальнейшего редактирования или удаления.

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