В Киеве молодой человек на блокпосту сбил двух военных, один – погиб

Виновника трагедии задержали на месте происшествия.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве водитель во время комендантского часа на блокпосту сбил двух военнослужащих, один из которых скончался от полученных травм, а другой – госпитализирован в тяжелом состоянии. Трагедия произошла около 00:05 25 июля в Святошинском районе столицы. Водителя задержали. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, водитель 2000 г. р., двигаясь по проспекту Берестейскому в период действия комендантского часа, совершил наезд на военнослужащих НГУ, которые несли службу на блокпосту.

Горе-водителя задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о сообщение ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

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