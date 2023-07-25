Как направить в суд заявление, сформированное в «Электронном суде», пошагово

Подсистема «Электронный суд» значительно упростила участникам судебного процесса обмен процессуальными документами.

Закарпатский апелляционный суд разъяснил, как направить в суд заявление, сформированное в «Электронном суде».

Как направить в суд заявление, которое было сформировано в «Электронном суде»:

1) нажать кнопку «Подписать и отправить в суд» и наложить электронную подпись;

2) проверить изменение статуса заявления «Подписание» на статус «Отправлено», чтобы убедиться в том, что заявление отправлено в суд;

3) проверить изменение статуса заявления на «Зарегистрировано», подтверждающий факт регистрации заявления в автоматизированной системе документооборота суда.

В случае отказа в регистрации заявления или если заявление не будет доставлено в автоматизированную систему документооборота суда, то будут отображаться соответствующие статусы заявлений: «Отказано в регистрации», «Ошибка обработки», которые необходимо отслеживать в «Электронном кабинете».

Важно отметить, что функционал отправки документов в «Электронные кабинеты» других участников не осуществляет автоматическую отправку документов непосредственно в суд.

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