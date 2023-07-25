Адвокати, нотаріуси та юрособи повинні зареєструвати кабінети в ЄСІТС: закон набрав чинності

Вимога також стосується державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та всіх інших юридичних осіб.

Адвокати зобов’язані зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. Відповідні зміни вносяться до ст. 6 ГПК, ст. 14 ЦПК та ст. 17 КАС. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Так, 21 червня у зв’язку із офіційним оприлюдненням набрав чинності Закон від 29.06.2023 № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

Вказана вимога також стосується нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та всіх інших юридичних осіб.

Особі, яка зареєструвала електронний кабінет, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Процесуальні наслідки, передбачені цими кодексами, у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуватимуться судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Закон № 3200-IX в цій частині вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування. Вимоги в рамках ЦПК та КАС в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів вводяться в дію через сім місяців.

Офіційні електронні адреси, що були зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону.

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