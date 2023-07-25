Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Суддя Верховного Суду Сергій Хопта звільнився у відставку

У 2023 році звільнились вже 17 суддів Верховного Суду.

Суддя Верховного Суду Валерій Суховий звільнився у відставку

Валерій Суховий раніше був членом Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

Один суддя працює за 22 суддів: що відбувається із навантаженням у судах

При необхідній нормативній чисельності у 297 суддів в Рівненському окружному адміністративному суді працює 13 суддів, а у Київському окружному адмінсуді – 23 судді при чисельності за нормативами 323 судді, - дані ДСА.

ДСА чекає повне перезавантаження, - заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов

В структурі ДСА буде створено Офіс трансформації з акцентом на людський капітал, розповів «Судово-юридичній газеті» заступник керівника Офісу Президента України Андрій Смирнов.

Правила поведінки, створені у демократичній та правовій державі для захисту гарантованих прав особи, не мають користі, якщо вони не виконуються: Верховний Суд

Вимога щодо виконуваності правил поведінки, які існують у правовій державі, - позиція Верховного Суду.

  1. В Україні
  2. / Суд інфо

Адвокати, нотаріуси та юрособи повинні зареєструвати кабінети в ЄСІТС: закон набрав чинності

11:17, 25 липня 2023
Вимога також стосується державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та всіх інших юридичних осіб.
Адвокати, нотаріуси та юрособи повинні зареєструвати кабінети в ЄСІТС: закон набрав чинності
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Адвокати зобов’язані зареєструвати свої електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі (ЄСІТС) або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами. Відповідні зміни вносяться до ст. 6 ГПК, ст. 14 ЦПК та ст. 17 КАС. Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Так, 21 червня у зв’язку із офіційним оприлюдненням набрав чинності Закон від 29.06.2023 № 3200-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами».

Вказана вимога також стосується нотаріусів, державних та приватних виконавців, арбітражних керуючих, судових експертів, державних органів, органів місцевого самоврядування та всіх інших юридичних осіб.

Особі, яка зареєструвала електронний кабінет, суд вручає будь-які документи у справах, в яких така особа бере участь, виключно в електронній формі шляхом їх направлення до електронного кабінету такої особи, що не позбавляє її права отримати копію судового рішення у паперовій формі за окремою заявою.

Процесуальні наслідки, передбачені цими кодексами, у разі звернення до суду з документом особи, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не зареєструвала його, застосовуватимуться судом також у випадках, якщо інтереси такої особи у справі представляє адвокат.

Закон № 3200-IX в цій частині вводиться в дію через 90 днів з дня його опублікування. Вимоги в рамках ЦПК та КАС в частині обов’язкової реєстрації юридичними особами (приватної форми власності) електронних кабінетів вводяться в дію через сім місяців.

Офіційні електронні адреси, що були зареєстровані до набрання чинності цим Законом, вважаються електронними кабінетами і використовуються судом, учасниками справи за правилами та в порядку, що діють після введення в дію цього Закону.

 Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Богдан Гриновецький
    Богдан Гриновецький
    голова Івано-Франківського апеляційного суду
  • Ігор Смолій
    Ігор Смолій
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва