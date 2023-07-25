Суддя Верховного Суду Валерій Суховий звільнився у відставку

Валерій Суховий раніше був членом Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

Вища рада правосуддя 25 липня 2023 року задовольнила заяву про відставку судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Валерія Сухового.

У сфері правосуддя Валерій Суховий почав працювати у 2000 році з посади старшого консультанта Вищого арбітражного суду України. У подальшому Валерій Суховий працював на посаді начальника управління узагальнення судової практики Вищого господарського суду України.

У 2004 році Валерій Суховий був призначений на посаду судді Господарського суду Київської області, був заступником голови суду.

У 2010-2011 роках - суддя Київського міжобласного апеляційного господарського суду.

З 2011 року – суддя Київського апеляційного господарського суду.

У 2017 році Валерій Суховий був призначений на посаду судді Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.

У березні 2021 року Валерій Суховий був обраний XVIII з’їздом суддів членом Вищої ради правосуддя. Втім, у лютому 2022 року Валерій Суховий склав повноваження члена ВРП.

Також, у 2015 – 2018 роках Валерій Суховий був членом Ради суддів України.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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