ВРП звільнила чотирьох суддів у відставку

Вища рада правосуддя вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

У вівторок, 25 липня, на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це повідомляє ВРП.

Вища рада правосуддя вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Сухового Валерія Григоровича та Хопту Сергія Федоровича – з посад суддів Верховного Суду;

Лебединського Станіслава Йозефовича – з посади судді Березівського районного суду Одеської області;

Марка Романа Івановича – з посади судді Львівського апеляційного господарського суду, відрядженого до Західного апеляційного господарського суду.

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