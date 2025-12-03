Дія запустила пуш-сповіщення про скасування місця проживання – як працює нова функція

Нова функція створена для контролю місця проживання для користувачів від 14 років.

Фото: diia_gov

У застосунку Дія з’явилася функція сповіщень про скасування зареєстрованого місця проживання. Про це повідомили в Дії.

Скасування може відбутися через недійсний паспорт, порушення законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних даних.

Раніше такі повідомлення надсилали поштою і вони могли загубитися. Тепер інформація приходитиме пуш-сповіщенням.

Сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років, у яких в реєстрі територіальної громади вказані актуальні дані та РНОКПП. У Дії рекомендують перевірити та оновити інформацію за кілька кліків через портал.

Функцію реалізовано в межах програми EGAP за підтримки Швейцарії спільно з Мінцифри, МВС, Державною міграційною службою та ДП «Документ».

