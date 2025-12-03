  1. В Украине

Дія запустила push-уведомления об отмене места жительства – как работает новая функция

13:18, 3 декабря 2025
Новая функция создана для контроля места жительства для пользователей от 14 лет.
Дія запустила push-уведомления об отмене места жительства – как работает новая функция
Фото: diia_gov
В приложении Дия появилась функция уведомлений об отмене зарегистрированного места жительства. Об этом сообщили в Дии.

Отмена может произойти из-за недействительного паспорта, нарушения законодательства регистратором, решения суда или выявления недостоверных данных.

Ранее такие сообщения отправляли по почте, и они могли потеряться. Теперь информация будет приходить в виде push-уведомлений.

Уведомления будут получать все пользователи Дии от 14 лет, у которых в реестре территориальной общины указаны актуальные данные и РНОКПП. В Дии рекомендуют проверить и обновить информацию за несколько кликов через портал.

Функция реализована в рамках программы EGAP при поддержке Швейцарии совместно с Минцифрой, МВД, Государственной миграционной службой и ГП «Документ».

