До 10% місць у поїздах стануть безкоштовними в низький сезон — Олександр Перцовський

Укрзалізниця дасть до 250 тисяч безкоштовних квитків щомісяця.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартує програма «3000 км Україною». З 3 грудня 2025 року (з 10:00) кожен верифікований користувач застосунку Укрзалізниці може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки у непікові періоди до кінця 2026 року. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський під час брифінгу повідомив, що в програмі «3000 км Україною» у низький сезон братимуть участь до 10% загальної кількості місць.

«Ми орієнтуємося на 200-250 тисяч безкоштовних квитків на місяць. Це не абстрактна цифра, а статистика відповідних періодів – саме така кількість місць у наших базових поїздах у низький сезон не продається. Саме їх ми додаємо у програму. Загалом це до 10% загального обсягу місць. Відповідно у пікові місяці, коли складно взагалі взяти квитки, все буде виключно за гроші», — пояснив він.

У пікові місяці всі квитки продаватимуться тільки за гроші.

На тих самих рейсах будуть і платні, і безкоштовні місця. Наприклад, якщо поїзд зазвичай заповнюється на 80%, різниця піде під програму «кілометри». Якщо безкоштовні місця не розбиратимуть — їх повертатимуть до звичайного продажу.

Втрати компанії оцінюються в сотні мільйонів гривень. Компенсувати їх планують за рахунок динамічного ціноутворення в преміум-сегменті (купейні вагони, СВ, Інтерсіті+), яке запрацює з середини січня 2026 року.

За словами Перцовського, близько 40% пасажирів готові змінити дати поїздки заради нижчої ціни, а безкоштовний проїзд стане додатковим стимулом подорожувати в недовантажені періоди.

