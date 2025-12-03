  1. В Україні

До 10% місць у поїздах стануть безкоштовними в низький сезон — Олександр Перцовський

15:12, 3 грудня 2025
Укрзалізниця дасть до 250 тисяч безкоштовних квитків щомісяця.
До 10% місць у поїздах стануть безкоштовними в низький сезон — Олександр Перцовський
Фото: Олександр Перцовський/Facebook
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартує програма «3000 км Україною». З 3 грудня 2025 року (з 10:00) кожен верифікований користувач застосунку Укрзалізниці може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки у непікові періоди до кінця 2026 року. Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський під час брифінгу повідомив, що в програмі «3000 км Україною» у низький сезон братимуть участь до 10% загальної кількості місць.

«Ми орієнтуємося на 200-250 тисяч безкоштовних квитків на місяць. Це не абстрактна цифра, а статистика відповідних періодів – саме така кількість місць у наших базових поїздах у низький сезон не продається. Саме їх ми додаємо у програму. Загалом це до 10% загального обсягу місць. Відповідно у пікові місяці, коли складно взагалі взяти квитки, все буде виключно за гроші», — пояснив він.

У пікові місяці всі квитки продаватимуться тільки за гроші.

На тих самих рейсах будуть і платні, і безкоштовні місця. Наприклад, якщо поїзд зазвичай заповнюється на 80%, різниця піде під програму «кілометри». Якщо безкоштовні місця не розбиратимуть — їх повертатимуть до звичайного продажу.

Втрати компанії оцінюються в сотні мільйонів гривень. Компенсувати їх планують за рахунок динамічного ціноутворення в преміум-сегменті (купейні вагони, СВ, Інтерсіті+), яке запрацює з середини січня 2026 року.

За словами Перцовського, близько 40% пасажирів готові змінити дати поїздки заради нижчої ціни, а безкоштовний проїзд стане додатковим стимулом подорожувати в недовантажені періоди.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою. А також, чи можна оформити квиток на дитину та що не входить у вартість за програмою «3000 км Україною» та інші пояснення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна Укрзалізниця туризм

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

Сильна держава починається з пам’яті про тих, хто її творив — Олена Шуляк

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №6493, який запроваджує особливий статус для народних депутатів – засновників державної незалежності України.

Ключові кроки безпеки: як діяти, якщо ти став жертвою домашнього насильства

Мінюст розробив алгоритм дій для захисту під час домашнього насильства.

Комітет підтримав зміни до закону про англійську мову: уряд визначатиме функції, а держсекретарі — посади

Комітет запропонує, щоб Уряд визначав функції, які потребують знання англійської мови, а кожен державний секретар уточнював, які саме посади у штатному розписі відповідають цим функціям.

Активи страховиків та ломбардів стрімко зростають: НБУ оприлюднив огляд небанківського сектору

Страховий сектор демонструє найбільше зростання активів серед небанківських установ — дані НБУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]