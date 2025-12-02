  1. В Україні

Чи можна оформити квиток на дитину та що не входить у вартість за програмою «3000 км Україною» – пояснення

21:00, 2 грудня 2025
Укрзалізниця пояснила ключові правила використання бонусних кілометрів.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні стартує програма «3000 км Україною». З 3 грудня 2025 року (з 10:00) кожен верифікований користувач застосунку Укрзалізниці може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки у непікові періоди до кінця 2026 року.

В УЗ розповіли, що в межах програми «3000 км Україною» діють такі обмеження та умови:

  • Квиток за бонусні кілометри можна оформити тільки на себе або на свою дитину. Оформлення на інших дорослих родичів чи друзів поки що неможливе (функціонал обіцяють доопрацювати).
  • Діти від 5 років отримують власні 3000 км. Для цього дитину треба додати у свій акаунт через «Дію», завантаживши свідоцтво про народження.
  • Доступні місця в плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах та 2-му класі Інтерсіті. Програма покриває лише проїзд — постільну білизну, чай, перевезення тварин і багаж оплачують окремо.
  • Кілометри не конвертуються в гроші й діють виключно для поїздок.
  • Використати 3000 км не обов’язково в грудні 2025 року — найбільше місць буде доступно в низький сезон (січень, лютий, жовтень, листопад).
  • Невикористаний залишок кілометрів з 2026 року можна буде обміняти на бонусні «обіймашки» в програмі лояльності «Залізні Друзі». Ця функція з’явиться в застосунку Укрзалізниці наступного року.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала список поїздів за програмою.

