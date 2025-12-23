  1. В Україні

Фінляндія підвищила граничний вік резервістів до 65 років

13:00, 23 грудня 2025
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Президент Фінляндії підписав закон про підвищення граничного віку, реформа збільшить чисельність фінського резерву до близько одного мільйона осіб до 2031 року.
Фінляндія підвищила граничний вік резервістів до 65 років
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав закон, який передбачає підвищення граничного віку перебування резервістів на військовій службі до 65 років. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Згідно з ухваленим законом, фінські призовники належатимуть до резерву незалежно від військового звання до кінця року, в якому їм виповнюється 65 років. Таким чином, для рядового складу термін перебування в резерві збільшується на 15 років, а для молодшого офіцерського та офіцерського складу — на 5 років.

Офіцери у званні полковника, коммодора або вище підлягають військовій службі без встановленої верхньої вікової межі та залишаються у резерві доти, доки визнаються придатними до служби.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що завдяки реформі чисельність резерву зросте на 125 тисяч призовників упродовж п’ятирічного перехідного періоду. За його словами, у 2031 році загальна кількість резервістів у Фінляндії становитиме близько одного мільйона осіб.

У міністерстві також повідомили, що закон набуде чинності 1 січня 2026 року. Віковий ценз у 65 років застосовуватиметься лише до тих громадян, які підлягатимуть військовій службі на момент набуття законом чинності.

На початку грудня парламент Німеччини схвалив законодавчі зміни, які зобов’язують усіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету щодо їхньої фізичної підготовки та готовності проходити військову службу. Для жінок заповнення такої анкети залишатиметься добровільним.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові Фінляндія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Смертельна ДТП: умовний строк за загибель пішохода визнано необґрунтованим

Верховний Суд підтвердив, що тяжкість злочину вимагає реального покарання

ВРП відсторонила від правосуддя суддю Ольгу Лелик ще на два місяці — її підозрюють у смертельній ДТП

Суддя підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення.

Відрядження суддів у 2026 році: яке рішення ухвалила ВРП після подання ВККС

Рішення стосуються суддів з Дніпропетровської, Донецької та Харківської областей.

ВРП звільнила у відставку трьох суддів та залишила без розгляду заяву судді Волкової

Серед звільнених — судді з Закарпаття, Кіровоградщини та Києва.

Чи потрібно підвищувати податки для ФОПів в Україні: опитування

Судово-юридична газета проводить опитування, у якому пропонує обрати між чинною спрощеною системою оподаткування для ФОПів та підвищенням податкового навантаження.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]