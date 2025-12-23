Фінляндія підвищила граничний вік резервістів до 65 років

Президент Фінляндії підписав закон про підвищення граничного віку, реформа збільшить чисельність фінського резерву до близько одного мільйона осіб до 2031 року.

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав закон, який передбачає підвищення граничного віку перебування резервістів на військовій службі до 65 років. Про це повідомило Міністерство оборони Фінляндії.

Згідно з ухваленим законом, фінські призовники належатимуть до резерву незалежно від військового звання до кінця року, в якому їм виповнюється 65 років. Таким чином, для рядового складу термін перебування в резерві збільшується на 15 років, а для молодшого офіцерського та офіцерського складу — на 5 років.

Офіцери у званні полковника, коммодора або вище підлягають військовій службі без встановленої верхньої вікової межі та залишаються у резерві доти, доки визнаються придатними до служби.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що завдяки реформі чисельність резерву зросте на 125 тисяч призовників упродовж п’ятирічного перехідного періоду. За його словами, у 2031 році загальна кількість резервістів у Фінляндії становитиме близько одного мільйона осіб.

У міністерстві також повідомили, що закон набуде чинності 1 січня 2026 року. Віковий ценз у 65 років застосовуватиметься лише до тих громадян, які підлягатимуть військовій службі на момент набуття законом чинності.

На початку грудня парламент Німеччини схвалив законодавчі зміни, які зобов’язують усіх 18-річних чоловіків заповнювати анкету щодо їхньої фізичної підготовки та готовності проходити військову службу. Для жінок заповнення такої анкети залишатиметься добровільним.

