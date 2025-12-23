Финляндия повысила предельный возраст резервистов до 65 лет

Президент Финляндии подписал закон о повышении предельного возраста, реформа увеличит численность финского резерва до около одного миллиона человек к 2031 году.

Президент Финляндии Александр Стубб подписал закон, который предусматривает повышение предельного возраста пребывания резервистов на военной службе до 65 лет. Об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Согласно принятому закону, финские призывники будут принадлежать к резерву независимо от воинского звания до конца года, в котором им исполняется 65 лет. Таким образом, для рядового состава срок пребывания в резерве увеличивается на 15 лет, а для младшего офицерского и офицерского состава — на 5 лет.

Офицеры в звании полковника, коммодора или выше подлежат военной службе без установленного верхнего возрастного предела и остаются в резерве до тех пор, пока признаются годными к службе.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен отметил, что благодаря реформе численность резерва увеличится на 125 тысяч призывников в течение пятилетнего переходного периода. По его словам, в 2031 году общее количество резервистов в Финляндии составит около одного миллиона человек.

В министерстве также сообщили, что закон вступит в силу 1 января 2026 года. Возрастной ценз в 65 лет будет применяться только к тем гражданам, которые будут подлежать военной службе на момент вступления закона в силу.

В начале декабря парламент Германии одобрил законодательные изменения, которые обязывают всех 18-летних мужчин заполнять анкету об их физической подготовке и готовности проходить военную службу. Для женщин заполнение такой анкеты останется добровольным.

