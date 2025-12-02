  1. В Украине

21:00, 2 декабря 2025
Укрзализныця объяснила ключевые правила использования бонусных километров.
Можно ли оформить билет на ребенка и что не входит в стоимость по программе «3000 км по Украине» – объяснение
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартует программа «3000 км по Украине». С 3 декабря 2025 года (с 10:00) каждый верифицированный пользователь приложения Укрзализныци может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды до конца 2026 года.

В УЗ рассказали, что в рамках программы «3000 км по Украине» действуют следующие ограничения и условия:

  • Билет за бонусные километры можно оформить только на себя или на своего ребенка. Оформление на других взрослых родственников или друзей пока невозможно (функционал обещают доработать).
  • Дети от 5 лет получают собственные 3000 км. Для этого ребенка нужно добавить в свой аккаунт через «Дію», загрузив свидетельство о рождении.
  • Доступны места в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах и 2-м классе Интерсити. Программа покрывает только проезд — постельное белье, чай, перевозку животных и багаж оплачиваются отдельно.
  • Километры не конвертируются в деньги и действуют исключительно для поездок.
  • Использовать 3000 км не обязательно в декабре 2025 года — больше всего мест будет доступно в низкий сезон (январь, февраль, октябрь, ноябрь).
  • Неиспользованный остаток километров с 2026 года можно будет обменять на бонусные «обнимашки» в программе лояльности «Железные Друзья». Эта функция появится в приложении Укрзализныци в следующем году.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала список поездов по программе.

