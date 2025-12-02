С 3 декабря украинцы могут получить 3000 км бесплатных поездок по железной дороге – список поездов
Кабинет Министров одобрил постановление, благодаря которому стартует программа «3000 км по Украине». С 3 декабря 2025 года (с 10:00) каждый верифицированный пользователь приложения Укрзализныци может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды до конца 2026 года. Об этом сообщили в УЗ.
Программа ориентирована прежде всего на жителей прифронтовых общин и их семьи: она дает возможность навестить родных у линии фронта или уехать на зиму в более безопасные регионы. Билеты доступны в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах, 2-м классе Интерсити и в специальных детских купе.
На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:
- №101/102 Николаев – Барвинково (Краматорск),
- №103/104 (Краматорск) Барвинково – Львов,
- №109/110 Львов – Николаев,
- №115/116 Сумы – Киев,
- №121/122 Николаев – Киев,
- №127/128 Львов – Запорожье,
- №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,
- №143/144 Сумы – Рахов,
- №39/40 Солотвино – Запорожье,
- №45/44 Харьков – Ужгород,
- №47/48 Запорожье – Мукачево,
- №51/52 Одесса – Запорожье,
- №53/54 Днепр – Одесса,
- №61/62 Днепр – Ивано-Франковск,
- №773/774 Киев – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запорожье,
- № 886/888 Фастов – Чернигов,
- №895/896 Конотоп – Фастов.
Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:
- №15/16 Харьков – Ясиня,
- №17/18 Харьков – Ужгород,
- №41/42 Днепр – Трускавец.
А также места 2 класса в Интерсити+:
- №719/720 Харьков – Киев,
- №723/722 Харьков – Киев,
- №731/732 Запорожье – Киев.
Программа не требует дополнительных бюджетных средств: Укрзализныця получает компенсацию за счет динамического ценообразования в премиум-сегменте и будущего механизма возмещения разницы между социальными тарифами и себестоимостью, который заработает с I квартала 2026 года.
Как получить 3000 км и поехать:
- Обновите или установите приложение Укрзализныци, пройдите верификацию через «Дія.Підпис».
- Найдите раздел «3000» и нажмите «Взять участие» — 3000 км автоматически зачислятся.
- Выберите поезд с пометкой «3000» — при бронировании километры спишутся автоматически.
Километры можно использовать частями на разные поездки. Символические 3000 км — это расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно, самый длинный действующий маршрут в Украине.
