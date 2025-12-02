С 3 декабря украинцы могут получить 3000 км бесплатных поездок по железной дороге – список поездов

Правительство запустило программу «3000 км по Украине»: билеты оформляются через приложение за бонусные километры.

Кабинет Министров одобрил постановление, благодаря которому стартует программа «3000 км по Украине». С 3 декабря 2025 года (с 10:00) каждый верифицированный пользователь приложения Укрзализныци может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды до конца 2026 года. Об этом сообщили в УЗ.

Программа ориентирована прежде всего на жителей прифронтовых общин и их семьи: она дает возможность навестить родных у линии фронта или уехать на зиму в более безопасные регионы. Билеты доступны в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах, 2-м классе Интерсити и в специальных детских купе.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

№101/102 Николаев – Барвинково (Краматорск),

№103/104 (Краматорск) Барвинково – Львов,

№109/110 Львов – Николаев,

№115/116 Сумы – Киев,

№121/122 Николаев – Киев,

№127/128 Львов – Запорожье,

№141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,

№143/144 Сумы – Рахов,

№39/40 Солотвино – Запорожье,

№45/44 Харьков – Ужгород,

№47/48 Запорожье – Мукачево,

№51/52 Одесса – Запорожье,

№53/54 Днепр – Одесса,

№61/62 Днепр – Ивано-Франковск,

№773/774 Киев – Конотоп,

№87/88 Ковель – Запорожье,

№ 886/888 Фастов – Чернигов,

№895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

№15/16 Харьков – Ясиня,

№17/18 Харьков – Ужгород,

№41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

№719/720 Харьков – Киев,

№723/722 Харьков – Киев,

№731/732 Запорожье – Киев.

Программа не требует дополнительных бюджетных средств: Укрзализныця получает компенсацию за счет динамического ценообразования в премиум-сегменте и будущего механизма возмещения разницы между социальными тарифами и себестоимостью, который заработает с I квартала 2026 года.

Как получить 3000 км и поехать:

Обновите или установите приложение Укрзализныци, пройдите верификацию через «Дія.Підпис». Найдите раздел «3000» и нажмите «Взять участие» — 3000 км автоматически зачислятся. Выберите поезд с пометкой «3000» — при бронировании километры спишутся автоматически.

Километры можно использовать частями на разные поездки. Символические 3000 км — это расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно, самый длинный действующий маршрут в Украине.

