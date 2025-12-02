  1. В Украине

С 3 декабря украинцы могут получить 3000 км бесплатных поездок по железной дороге – список поездов

19:48, 2 декабря 2025
Правительство запустило программу «3000 км по Украине»: билеты оформляются через приложение за бонусные километры.
С 3 декабря украинцы могут получить 3000 км бесплатных поездок по железной дороге – список поездов
Кабинет Министров одобрил постановление, благодаря которому стартует программа «3000 км по Украине». С 3 декабря 2025 года (с 10:00) каждый верифицированный пользователь приложения Укрзализныци может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды до конца 2026 года. Об этом сообщили в УЗ.

Программа ориентирована прежде всего на жителей прифронтовых общин и их семьи: она дает возможность навестить родных у линии фронта или уехать на зиму в более безопасные регионы. Билеты доступны в плацкартных и купейных вагонах, региональных поездах, 2-м классе Интерсити и в специальных детских купе.

На первом этапе программы билеты доступны на следующие поезда:

  • №101/102 Николаев – Барвинково (Краматорск),
  • №103/104 (Краматорск) Барвинково – Львов,
  • №109/110 Львов – Николаев,
  • №115/116 Сумы – Киев,
  • №121/122 Николаев – Киев,
  • №127/128 Львов – Запорожье,
  • №141/142 Ивано-Франковск – Чернигов,
  • №143/144 Сумы – Рахов,
  • №39/40 Солотвино – Запорожье,
  • №45/44 Харьков – Ужгород,
  • №47/48 Запорожье – Мукачево,
  • №51/52 Одесса – Запорожье,
  • №53/54 Днепр – Одесса,
  • №61/62 Днепр – Ивано-Франковск,
  • №773/774 Киев – Конотоп,
  • №87/88 Ковель – Запорожье,
  • № 886/888 Фастов – Чернигов,
  • №895/896 Конотоп – Фастов.

Доступны также места в детских купе на рейсах следующих поездов:

  • №15/16 Харьков – Ясиня,
  • №17/18 Харьков – Ужгород,
  • №41/42 Днепр – Трускавец.

А также места 2 класса в Интерсити+:

  • №719/720 Харьков – Киев,
  • №723/722 Харьков – Киев,
  • №731/732 Запорожье – Киев.

Программа не требует дополнительных бюджетных средств: Укрзализныця получает компенсацию за счет динамического ценообразования в премиум-сегменте и будущего механизма возмещения разницы между социальными тарифами и себестоимостью, который заработает с I квартала 2026 года.

Как получить 3000 км и поехать:

  1. Обновите или установите приложение Укрзализныци, пройдите верификацию через «Дія.Підпис».
  2. Найдите раздел «3000» и нажмите «Взять участие» — 3000 км автоматически зачислятся.
  3. Выберите поезд с пометкой «3000» — при бронировании километры спишутся автоматически.

Километры можно использовать частями на разные поездки. Символические 3000 км — это расстояние по железной дороге от Запорожья до Ужгорода и обратно, самый длинный действующий маршрут в Украине.

