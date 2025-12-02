  1. В Україні

З 3 грудня українці можуть отримати 3000 км безкоштовних поїздок залізницею – список поїздів

19:48, 2 грудня 2025
Уряд запустив програму «3000 км Україною»: квитки оформлюються через застосунок за бонусні кілометри.
Кабінет Міністрів схвалив постанову, завдяки якій стартує програма «3000 км Україною». З 3 грудня 2025 року (з 10:00) кожен верифікований користувач застосунку Укрзалізниці може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки у непікові періоди до кінця 2026 року. Про це повідомили в УЗ.

Програма орієнтована насамперед на мешканців прифронтових громад та їхні родини: вона дає можливість відвідати рідних біля лінії фронту або виїхати на зиму в безпечніші регіони. Квитки доступні у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах, 2-му класі Інтерсіті та у спеціальних дитячих купе.

На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:

  • №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
  • №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
  • №109/110 Львів – Миколаїв,
  • №115/116 Суми – Київ,
  • №121/122 Миколаїв – Київ,
  • №127/128 Львів – Запоріжжя,
  • №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
  • №143/144 Суми – Рахів,
  • №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
  • №45/44 Харків – Ужгород,
  • №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
  • №51/52 Одеса – Запоріжжя,
  • №53/54 Дніпро – Одеса,
  • №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
  • №773/774 Київ – Конотоп,
  • №87/88 Ковель – Запоріжжя,
  • № 886/888 Фастів – Чернігів,
  • №895/896 Конотоп – Фастів.

Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:

  • №15/16 Харків – Ясіня,
  • №17/18 Харків – Ужгород,
  • №41/42 Дніпро – Трускавець.

А також місця 2 класу в Інтерсіті+:

  • №719/720 Харків – Київ,
  • №723/722 Харків – Київ,
  • №731/732 Запоріжжя – Київ.

Програма не потребує додаткових бюджетних коштів: Укрзалізниця отримує компенсацію через динамічне ціноутворення у преміум-сегменті та майбутній механізм відшкодування різниці між соціальними тарифами й собівартістю, який запрацює з І кварталу 2026 року.

Як отримати 3000 км і поїхати:

  1. Оновіть або встановіть застосунок Укрзалізниці, пройдіть верифікацію через «Дія.Підпис».
  2. Знайдіть розділ «3000» і натисніть «Взяти участь» — 3000 км автоматично зарахуються.
  3. Оберіть поїзд із позначкою «3000» — під час бронювання кілометри спишутся автоматично.

Кілометри можна використати частинами на різні поїздки. Символічні 3000 км — це відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад, найдовший нині діючий маршрут в Україні.

