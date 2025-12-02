З 3 грудня українці можуть отримати 3000 км безкоштовних поїздок залізницею – список поїздів
Кабінет Міністрів схвалив постанову, завдяки якій стартує програма «3000 км Україною». З 3 грудня 2025 року (з 10:00) кожен верифікований користувач застосунку Укрзалізниці може отримати 3000 бонусних кілометрів і використати їх на чотири поїздки у непікові періоди до кінця 2026 року. Про це повідомили в УЗ.
Програма орієнтована насамперед на мешканців прифронтових громад та їхні родини: вона дає можливість відвідати рідних біля лінії фронту або виїхати на зиму в безпечніші регіони. Квитки доступні у плацкартних і купейних вагонах, регіональних поїздах, 2-му класі Інтерсіті та у спеціальних дитячих купе.
На першому етапі програми квитки доступні на такі поїзди:
- №101/102 Миколаїв – Барвінкове (Краматорськ),
- №103/104 (Краматорськ) Барвінкове – Львів,
- №109/110 Львів – Миколаїв,
- №115/116 Суми – Київ,
- №121/122 Миколаїв – Київ,
- №127/128 Львів – Запоріжжя,
- №141/142 Івано-Франківськ – Чернігів,
- №143/144 Суми – Рахів,
- №39/40 Солотвино – Запоріжжя,
- №45/44 Харків – Ужгород,
- №47/48 Запоріжжя – Мукачево,
- №51/52 Одеса – Запоріжжя,
- №53/54 Дніпро – Одеса,
- №61/62 Дніпро – Івано-Франківськ,
- №773/774 Київ – Конотоп,
- №87/88 Ковель – Запоріжжя,
- № 886/888 Фастів – Чернігів,
- №895/896 Конотоп – Фастів.
Доступними також є місця в дитячих купе на рейсах таких поїздів:
- №15/16 Харків – Ясіня,
- №17/18 Харків – Ужгород,
- №41/42 Дніпро – Трускавець.
А також місця 2 класу в Інтерсіті+:
- №719/720 Харків – Київ,
- №723/722 Харків – Київ,
- №731/732 Запоріжжя – Київ.
Програма не потребує додаткових бюджетних коштів: Укрзалізниця отримує компенсацію через динамічне ціноутворення у преміум-сегменті та майбутній механізм відшкодування різниці між соціальними тарифами й собівартістю, який запрацює з І кварталу 2026 року.
Як отримати 3000 км і поїхати:
- Оновіть або встановіть застосунок Укрзалізниці, пройдіть верифікацію через «Дія.Підпис».
- Знайдіть розділ «3000» і натисніть «Взяти участь» — 3000 км автоматично зарахуються.
- Оберіть поїзд із позначкою «3000» — під час бронювання кілометри спишутся автоматично.
Кілометри можна використати частинами на різні поїздки. Символічні 3000 км — це відстань залізницею від Запоріжжя до Ужгорода і назад, найдовший нині діючий маршрут в Україні.
