У Полтаві суд виніс вирок чоловіку, який виготовляв підроблені відстрочки від мобілізації

Чоловік за грошову винагороду організовував виготовлення підроблених медичних документів.

Київський районний суд міста Полтави визнав мешканця обласного центру винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та підробленні офіційних документів, що використовувалися для незаконного отримання відстрочок від призову під час мобілізації. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК.

Як встановив суд, у період дії воєнного стану обвинувачений діяв умисно та за попередньою змовою з невстановленими особами. Він за грошову винагороду організовував виготовлення підроблених медичних документів — зокрема висновків лікарсько-консультативних комісій про потребу в постійному догляді та довідок про інвалідність — які надалі використовувалися як підстава для отримання відстрочки від військової служби.

За матеріалами справи, вартість таких «послуг» становила 4 тисячі доларів США. Загалом задокументовано щонайменше два епізоди передачі підроблених документів, що напряму ускладнювало виконання завдань Збройними Силами України в особливий період.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період) та ч. 3 ст. 358 КК України (підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб).

За сукупністю злочинів чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі. Водночас, з урахуванням щирого каяття та активного сприяння слідству, суд звільнив його від реального відбування покарання, встановивши іспитовий строк тривалістю 2 роки з покладенням обов’язків, передбачених законодавством.

Крім того, 25 купюр по 100 доларів США, які були речовим доказом, повернули Управлінню СБУ в Полтавській області, а 1500 доларів США суд постановив спрямувати на потреби однієї з бойових бригад Збройних Сил України.

Вирок може бути оскаржений у встановленому законом порядку.

