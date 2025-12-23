В Полтаве суд вынес приговор мужчине, который изготавливал поддельные отсрочки от мобилизации

Мужчина за денежное вознаграждение организовывал изготовление поддельных медицинских документов.

Киевский районный суд города Полтавы признал жителя областного центра виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и подделке официальных документов, которые использовались для незаконного получения отсрочек от призыва во время мобилизации. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Как установил суд, в период действия военного положения обвиняемый действовал умышленно и по предварительному сговору с неустановленными лицами. Он за денежное вознаграждение организовывал изготовление поддельных медицинских документов — в частности заключений врачебно-консультативных комиссий о необходимости постоянного ухода и справок об инвалидности, — которые в дальнейшем использовались как основание для получения отсрочки от военной службы.

По материалам дела, стоимость таких «услуг» составляла 4 тысячи долларов США. В целом задокументировано как минимум два эпизода передачи поддельных документов, что напрямую осложняло выполнение задач Вооруженными силами Украины в особый период.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ в особый период) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (подделка официальных документов по предварительному сговору группой лиц).

По совокупности преступлений мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы. В то же время, с учетом искреннего раскаяния и активного содействия следствию, суд освободил его от реального отбывания наказания, установив испытательный срок продолжительностью 2 года с возложением обязанностей, предусмотренных законодательством.

Кроме того, 25 купюр по 100 долларов США, которые являлись вещественным доказательством, были возвращены Управлению СБУ в Полтавской области, а 1500 долларов США суд постановил направить на нужды одной из боевых бригад Вооруженных сил Украины.

Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке.

