Що обрати для стабільного зв’язку: SIM чи eSIM

SIM чи eSIM: у Мінцифри пояснили, як забезпечити стабільний зв’язок під час війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство цифрової трансформації України роз’яснило, як забезпечити стабільний мобільний зв’язок у кризових умовах та коли варто замінити звичайну SIM-картку або перейти на eSIM.

У відомстві наголошують, що під час повномасштабної війни стабільний зв’язок є критично важливим. Зношена SIM-картка може спричиняти перебої у зв’язку, слабкий сигнал або раптові обриви з’єднання. У таких випадках користувачам радять замінити SIM або скористатися eSIM.

Зокрема, у Мінцифри рекомендують змінювати SIM-картку або переходити на eSIM, якщо:

SIM-картка зношена та зв’язок працює нестабільно;

потрібен резервний оператор — eSIM дозволяє швидко перемикатися між мережами;

необхідна дистанційна активація, адже eSIM підключається онлайн без відвідування салону оператора.

Також у міністерстві зазначають, що більшість сучасних смартфонів підтримують LTE, а часто й eSIM, що допомагає залишатися на зв’язку навіть у складних умовах.

Окремо звертається увага на роль пристрою: сучасні смартфони оптимізовані для роботи в мережах нового покоління та забезпечують стабільніше підключення там, де старі технології вже неефективні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.