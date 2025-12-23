  1. В Україні

Що обрати для стабільного зв’язку: SIM чи eSIM

12:24, 23 грудня 2025
SIM чи eSIM: у Мінцифри пояснили, як забезпечити стабільний зв’язок під час війни.
Міністерство цифрової трансформації України роз’яснило, як забезпечити стабільний мобільний зв’язок у кризових умовах та коли варто замінити звичайну SIM-картку або перейти на eSIM.

У відомстві наголошують, що під час повномасштабної війни стабільний зв’язок є критично важливим. Зношена SIM-картка може спричиняти перебої у зв’язку, слабкий сигнал або раптові обриви з’єднання. У таких випадках користувачам радять замінити SIM або скористатися eSIM.

Зокрема, у Мінцифри рекомендують змінювати SIM-картку або переходити на eSIM, якщо:

  • SIM-картка зношена та зв’язок працює нестабільно;
  • потрібен резервний оператор — eSIM дозволяє швидко перемикатися між мережами;
  • необхідна дистанційна активація, адже eSIM підключається онлайн без відвідування салону оператора.

Також у міністерстві зазначають, що більшість сучасних смартфонів підтримують LTE, а часто й eSIM, що допомагає залишатися на зв’язку навіть у складних умовах.

Окремо звертається увага на роль пристрою: сучасні смартфони оптимізовані для роботи в мережах нового покоління та забезпечують стабільніше підключення там, де старі технології вже неефективні.

війна Міністерство цифрової трансформації телефон

