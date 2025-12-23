Что выбрать для стабильной связи: SIM или eSIM
Министерство цифровой трансформации Украины разъяснило, как обеспечить стабильную мобильную связь в кризисных условиях и когда стоит заменить обычную SIM-карту или перейти на eSIM.
В ведомстве отмечают, что во время полномасштабной войны стабильная связь является критически важной. Изношенная SIM-карта может вызывать перебои в связи, слабый сигнал или внезапные обрывы соединения. В таких случаях пользователям советуют заменить SIM или воспользоваться eSIM.
В частности, в Минцифры рекомендуют менять SIM-карту или переходить на eSIM, если:
- SIM-карта изношена и связь работает нестабильно;
- нужен резервный оператор — eSIM позволяет быстро переключаться между сетями;
- необходима дистанционная активация, поскольку eSIM подключается онлайн без посещения салона оператора.
Также в министерстве отмечают, что большинство современных смартфонов поддерживают LTE, а часто и eSIM, что помогает оставаться на связи даже в сложных условиях.
Отдельно обращается внимание на роль устройства: современные смартфоны оптимизированы для работы в сетях нового поколения и обеспечивают более стабильное подключение там, где старые технологии уже неэффективны.
