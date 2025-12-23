Что выбрать для стабильной связи: SIM или eSIM

SIM или eSIM: в Минцифре объяснили, как обеспечить стабильную связь во время войны.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство цифровой трансформации Украины разъяснило, как обеспечить стабильную мобильную связь в кризисных условиях и когда стоит заменить обычную SIM-карту или перейти на eSIM.

В ведомстве отмечают, что во время полномасштабной войны стабильная связь является критически важной. Изношенная SIM-карта может вызывать перебои в связи, слабый сигнал или внезапные обрывы соединения. В таких случаях пользователям советуют заменить SIM или воспользоваться eSIM.

В частности, в Минцифры рекомендуют менять SIM-карту или переходить на eSIM, если:

SIM-карта изношена и связь работает нестабильно;

нужен резервный оператор — eSIM позволяет быстро переключаться между сетями;

необходима дистанционная активация, поскольку eSIM подключается онлайн без посещения салона оператора.

Также в министерстве отмечают, что большинство современных смартфонов поддерживают LTE, а часто и eSIM, что помогает оставаться на связи даже в сложных условиях.

Отдельно обращается внимание на роль устройства: современные смартфоны оптимизированы для работы в сетях нового поколения и обеспечивают более стабильное подключение там, где старые технологии уже неэффективны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.