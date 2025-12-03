До 10% мест в поездах станут бесплатными в низкий сезон — Александр Перцовский

Укрзализныця будет выдавать до 250 тысяч бесплатных билетов ежемесячно.

Фото: Александр Перцовский/Facebook

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине стартует программа «3000 км по Украине». С 3 декабря 2025 года (с 10:00) каждый верифицированный пользователь приложения Укрзализныци может получить 3000 бонусных километров и использовать их на четыре поездки в непиковые периоды до конца 2026 года. Председатель правления Укрзализныци Александр Перцовский во время брифинга сообщил, что в программе «3000 км по Украине» в низкий сезон будут участвовать до 10% от общего количества мест.

«Мы ориентируемся на 200-250 тысяч бесплатных билетов в месяц. Это не абстрактная цифра, а статистика соответствующих периодов — именно такое количество мест в наших базовых поездах в низкий сезон не продается. Именно их мы добавляем в программу. В целом это до 10% общего объема мест. Соответственно, в пиковые месяцы, когда сложно вообще взять билеты, все будет исключительно за деньги», — пояснил он.

В пиковые месяцы все билеты будут продаваться только за деньги.

На тех же рейсах будут и платные, и бесплатные места. Например, если поезд обычно заполняется на 80%, разница пойдет под программу «километры». Если бесплатные места не будут разбираться — их будут возвращать в обычную продажу.

Потери компании оцениваются в сотни миллионов гривен. Компенсировать их планируют за счет динамического ценообразования в премиум-сегменте (купейные вагоны, СВ, Интерсити+), которое заработает с середины января 2026 года.

По словам Перцовского, около 40% пассажиров готовы изменить даты поездки ради более низкой цены, а бесплатный проезд станет дополнительным стимулом путешествовать в недогруженные периоды.

